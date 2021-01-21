الإمارات تسجل لقاح «سبوتنيك V» الروسى للاستخدام الطارئ

ذكرت وسائل إعلام روسية أن السلطات الصحية في دولة الإمارات قررت، اليوم الخميس، السماح باستخدام اللقاح الروسى المضاد لفيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" للاستخدام الطارئ فى البلاد للمواطنين والمقيمين.وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث فى الإمارات، في بيان اليوم، حسبما أفادت وكالة أنباء"سبوتنيك"، أنه بعد إثبات فعاليته واستجابته القوية في توليد الأجسام المضادة ضد فيروس كوفيد-19، تم تسجيل لقاح «سبوتنيك الروسي» للاستخدام الطارئ في دولة الإمارات.