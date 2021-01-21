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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع 55 طنًا من اللحوم بالقرى الأكثر احتياجا فى المنيا

الخميس 21/يناير/2021 - 02:14 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،
المنيا ـ على حسين
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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن جمعية الأورمان بدأت في توزيع 55 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا بالتنسيق مع الوحدات المحلية التسع بجميع قرى المحافظة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره المحافظ اليوم بديوان عام المحافظة للبدء في توزيع الدفعة الأولى على الأسر الأكثر احتياجًا، بحضور ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ربيع عبدالجليل، مدير جمعية الأورمان بالمنيا.

أشاد المحافظ بالدور التنموي والإنساني الذي تقوم به جمعية الأورمان من خلال دعم ومساندة كل جهود التنمية وتحقيق حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا، معربًا عن شكره وتقديره للجمعية لدعمها المستمر لأهالينا في كل المراكز، مؤكدًا أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا، موضحًا أن التوزيع هذا العام يتم بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة، ويتم اختيار الأسر المستفيدة، وفقًا لمعايير تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وقال ربيع عبدالجليل، مدير فرع الأورمان بمحافظة المنيا، إن التوزيع سيجرى وفقًا لكشوف أعدتها مديرية التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع الإدارات الاجتماعية بالمراكز لاختيار الأسر التى تحتاج إلى الدعم والرعاية لضمان العدالة والمساواة بين الجميع.
توزيع 55 طنًا من اللحوم بالقرى الأكثر احتياجا فى المنيا
توزيع 55 طنًا من اللحوم بالقرى الأكثر احتياجا فى المنيا
توزيع 55 طنًا من اللحوم بالقرى الأكثر احتياجا فى المنيا
توزيع 55 طنًا من اللحوم بالقرى الأكثر احتياجا فى المنيا
توزيع 55 طنًا من اللحوم بالقرى الأكثر احتياجا فى المنيا
توزيع 55 طنًا من اللحوم بالقرى الأكثر احتياجا فى المنيا

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