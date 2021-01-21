«ترامب لم يفهم نصيحة أوباما».. أبرز رسائل رؤساء أمريكا لخلفائهم

◄ رسالة رونالد ريجان لجورج بوش الأب



◄ رسالة جورج بوش الأب لبيل كلينتون



◄ رسالة بيل كلينتون لجورج بوش الابن



◄ رسالة جورج بوش الابن لباراك أوباما



◄ رسالة باراك أوباما لدونالد ترامب



أربك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جميع التقاليد المتبعة ليوم تنصيب رئيس الولايات المتحدة، سواء بمغادرته قبل الشروع في مراسم التنصيب، وتسليم السلطة، أو بتركه رسالة سرية إلى خلفه جو بايدن.وقال نائب السكرتير الصحفي السابق للبيت الأبيض، جود ديري، إن "ما كتبه الرئيس ترامب سيبقى سريا بينه وبينه الرئيس القادم"، وعلى الرغم من أن الرئيس الأسبق باراك أوباما، أخبر ترامب في رسالته أنهم جميعا رؤساء مؤقتون ولكن يبدو أن الرئيس السابق لم يستوعب الرسالة.من التقاليد المتبعة في يوم تنصيب رئيس الولايات المتحدة، أن يكتب الرئيس الذي يترك منصبه لمن يخلفه، رسالة تقدم المشورة وأطيب التمنيات، وعادة ما يضعها على طاولة المكتب البيضاوي، ليجدها الرئيس الجديد عند دخوله أول مرة. "الدستور" ترصد في التقرير التالي أبرز رسائل رؤساء أمريكا إلى خلفائهم.جاء فيها "عزيزي جورج، أعتز بالذكريات التي نتشاركها وأتمنى لك كل التوفيق. سأتذكرك في صلواتي. بارك الله فيك وباربرا. سأفتقد وجبات غدائنا معا أيام الخميس."ووضع ريجان في رسالته رسما كاريكاتوريا يحمل عنوان: "لا تدع الديوك تحبطك"، وأظهر الرسم مجموعة من الديوك تتسلق فيلا. علما أن الفيل هو رمز الحزب الجمهوري، بينما يستعمل بعض الديمقراطيين الديك رمزا لهم."عزيزي بيل، عندما دخلت هذا المكتب الآن، انتابني الشعور ذاته بالذهول والرهبة الذي شعرت به قبل أربع سنوات، وأعلم أنك ستشعر بذلك أيضا".أتمنى لك سعادة غامرة هنا، لم أشعر قط بالوحدة التي تحدث عنها بعض الرؤساء.ستكون هناك أوقات صعبة للغاية، وستزداد صعوبة بسبب النقد الذي قد لا تراه عادلا. أنا لست متميزا جدا بتقديم المشورة، لكن فقط لا تترك للنقاد فرصة أن يثبطوا عزمك أو يدفعوك للخروج عن مسارك.عندما تقرأ هذه الرسالة ستكون رئيسنا. أتمنى لك الخير والتوفيق لعائلتك. نجاحك الآن هو نجاح بلدنا. وأنا أشجعك بشدة.جاء فيها "عزيزي جورج، أنت تقود شعبا فخورا ومحترما وصالحا. ومن هذا اليوم أنت رئيس لنا جميعا. أحييك وأتمنى لك التوفيق والسعادة.الأعباء التي تتحملها الآن كبيرة ولكن غالبا ما تكون مبالغا فيها. إن فرحة إنجاز ما تعتقد أنه صواب، لا يمكن وصفها. دعواتي لك ولعائلتك بالتوفيق".جاء فيها: " تهانينا على توليك منصبك كرئيس لنا، لقد بدأت للتو فصلًا رائعا في حياتك"، وأضاف بوش الابن لأوباما "سيغضبك النقاد، وسيحبطك أصدقاؤك، ولكن بغض النظر عما سيأتي، سيلهمك الأشخاص الذين تقودهم الآن".جاء فيها: "عزيزي السيد الرئيس، لقد وضع الملايين آمالهم فيك، وفينا جميعا، وبغض النظر عن الحزب، أتمنى زيادة الرخاء والأمن خلال فترة ولايتك".وأضاف أول رئيس أمريكي من أصول أفريقية في رسالته إلى ترامب: "هذه الوظيفة فريدة من نوعها، من دون مخطط واضح للنجاح، لذلك لا أعرف إن كانت أي نصيحة مني ستفيدك".وتابع أوباما: "نحن مجرد موظفين مؤقتين في هذا المكتب. هذا يجعلنا أوصياء على المؤسسات والتقاليد الديمقراطية، مثل سيادة القانون، وفصل السلطات، والحماية المتساوية والحريات المدنية، التي حارب أسلافنا وضحوا بدمائهم من أجلها".وختم أوباما رسالته بالقول: "نتمنى أنا وميشيل لك ولميلانيا التوفيق وأنتما تشرعان في هذه المغامرة الرائعة، وكن على علم بأننا على استعداد للمساعدة بأي طريقة ممكنة".