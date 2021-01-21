7897 إجمالي إصابات كورونا في مالي

سجلت وزارة الصحة المالية، اليوم الخميس، خلال الـ24 ساعة الماضية 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك بعد إجراء 1018 فحصا، موضحة أن عدد حالات الشفاء وصل إلى 11 حالة، إضافة إلى وفاة مصاب واحد.وأكدت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة المالية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في مالي بلغ 7897، مضيفة أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 5658 حالة، فيما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 318 حالة.