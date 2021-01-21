300 ألف يورو لدعم المدارس الفرنسية فى مصر

أعلنت سفارة فرنسا بالقاهرة اليوم الخميس، أن السلطات في باريس قررت تخصيص ما يزيد على ٣٠٠ ألف يورو لدعم المدارس الفرنسية بمصر.وذكرت السفارة فى بيان صحفى أنه فى إطار المرحلة الثانية من الخطة العاجلة المتعلقة بتعليم اللغة الفرنسية في الخارج والتي أطلقتها السلطات الفرنسية في ربيع 2020 من أجل مرافقة شبكة تعليم اللغة الفرنسية في الخارج في مواجهة الأزمة الصحية، أبلغت وكالة تعليم اللغة الفرنسية في الخارج سفارة فرنسا في القاهرة بأنها خصصت مبلغًا يزيد على ٣٠٠ ألف يورو لصالح سبع مدارس في مصر: الليسيه الفرنسية بالقاهرة، الليسيه الفرنسية بالإسكندرية، مدارس ليسيه كونكورديا وألبير كامو وفولتير والكوليج دي لاسال وكوليج دو لا سانت فامي (العائلة المقدسة).ونقل البيان عن سفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه قوله" إن هذا الدعم يعد لفتة قوية من وكالة تعليم اللغة الفرنسية في الخارج تعكس الحشد الكامل للسلطات الفرنسية لصالح تنمية اللغة الفرنسية والتعليم الفرنسي في مصر".وأشارت السفارة إلى أنه قد تم خلال العام الماضي تخصيص مبلغ أكثر من 82 ألف يورو لصالح منشآت تعليمية (فرنسية) في مصر في إطار المرحلة الأولى للخطة العاجلة التي استهدفت "مساعدة الأسر الأجنبية ذات الأوضاع الصعبة".وأوضحت أن وكالة تعليم اللغة الفرنسية خصصت فى الإجمالى ما يقرب من ٤٠٠ ألف يورو من المساعدات للمنشآت التعليمية في مصر من أجل تمكينها من مقاومة آثار الأزمة الصحية.وذكرت السفارة أنها في هذه المرحلة الثانية للخطة العاجلة التي تهدف إلى دعم منشآت تعليم اللغة الفرنسية في الخارج، قامت بدعم المدارس في طلباتها التي كانت تدور حول أربعة أهداف رئيسية: تدعيم القدرات الرقمية بالمدارس، تعزيز تطبيق البروتوكولات الصحية، دعم الطلاب ذوي الأوضاع الصعبة ومساندة تدريب المعلمين لعمليات التعليم عن بُعد.