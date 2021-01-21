وزير الأوقاف يبحث مع علي جمعة التعاون مع «دينية النواب»

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، وذلك لبحث ومواصلة التعاون المشترك بين الوزارة واللجنة.وأطلع وزير الأوقاف رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على أهم وأحدث إصدارات الوزارة في مجال الخطاب الديني وتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات، وضبط شئون هيئة الأوقاف وتعظيم مواردها، وكذلك بعض إصداراتها في سلسلة "رؤية" للنشء وبعض المطويات التثقيفية التي تصدرها الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.وأهدى وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله- عز وجل- للدكتور علي جمعة، تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية، ولا سيما في مجال تجديد الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف وتفنيد أباطيل المتطرفين، معربًا عن سعادته بمواصلة التعاون التام بين وزارة الأوقاف ولجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب الموقر في دور انعقاده الجديد.