رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف يبحث مع علي جمعة التعاون مع «دينية النواب»

الخميس 21/يناير/2021 - 02:30 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة،
أميرة العناني
طباعة
استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، وذلك لبحث ومواصلة التعاون المشترك بين الوزارة واللجنة.

وأطلع وزير الأوقاف رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على أهم وأحدث إصدارات الوزارة في مجال الخطاب الديني وتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات، وضبط شئون هيئة الأوقاف وتعظيم مواردها، وكذلك بعض إصداراتها في سلسلة "رؤية" للنشء وبعض المطويات التثقيفية التي تصدرها الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأهدى وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله- عز وجل- للدكتور علي جمعة، تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية، ولا سيما في مجال تجديد الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف وتفنيد أباطيل المتطرفين، معربًا عن سعادته بمواصلة التعاون التام بين وزارة الأوقاف ولجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب الموقر في دور انعقاده الجديد.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

والد طفلة التعرية أمام النيابة: «مش بنتى»

تفاصيل تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا ونقله للعناية المركزة

الصور

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

image description

«لون موحد ونمرة» للقضاء على أزمة التوكتوك بمدن الدقهلية

image description

«الحرف اليدوية ودورها في تنمية المرأة الفقيرة» ندوة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تبدأ تنفيذ بروتوكول التعاون مع «التضامن» لتدريب الخريجين

image description

محمد الشربينى وكيلًا لآداب دمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

سعر طن الأسمنت اليوم في أسواق مصر وفقا لآخر تحديث

«الكمامات المستخدمة» خطر يُهدد الحيوانات والنظم البيئية

تفاصيل.. بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 21/1/2021

مزاد على لوحة لـ «بيار سولاج» كانت ملكا لرئيس السنغال الأسبق

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
ناهد السيد
ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
المزيد

الثقافة

«تمامًا كما كنت وحدي».. ديوان جديد للشاعر حاتم الجديبا

«مريم العذراء في الشعر والفن العالميين».. كتاب جديد عن دار خطوط

«ولقلبي سواده الفاتن» أحدث إبداعات القاص ممدوح رزق

حكاية كتاب «الفاجومي» بصالون زين العابدين فؤاد الثقافي