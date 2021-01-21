هبوط أرضى بطريق سجن برج العرب غرب الإسكندرية

حدث هبوط أرضي مفاجئ بطريق الغربانيات وسجن برج العرب غرب الإسكندرية، وذلك دون وقوع أي إصابات أو تأثير على حركة المرور.كانت غرفة عمليات مركز ومدينة برج العرب، تلقت إخطارًا يُفيد بحدوث هبوط أرضي بمدخل الوحدة المحلية لقرية الغربانيات وسجن برج العرب، وعلى الفور انتقل مسئولو المدينة إلى موقع البلاغ المعاينة والفحص.من جانبه قال اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب، إن الهبوط تسبب في انهيار أجزاء من الطريق دون أي خسائر أو تأثير على حركة المرور.وأضاف رئيس مدينة برج العرب، أنه تم البدء في إصلاح ورصف موقع الهبوط وإعادة الطريق إلى طبيعته؛ لضمان استمرار حركة المرور، وعدم تكدس السيارات على الطريق.