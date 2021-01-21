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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فلاي دبي» تستأنف رحلاتها إلى قطر 26 يناير

الخميس 21/يناير/2021 - 02:16 م
فلاي دبي
فلاي دبي
نيفين أشرف
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أعلنت شركة "فلاي دبي" الإماراتية، اليوم الخميس، عن استئناف رحلاتها إلى قطر اعتبارًا من 26 يناير الجاري بواقع رحلتين يوميًا، وذلك من مطار دبي الدولي إلى الدوحة.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية أنها ستعاود تسيير رحلاتها إلى قطر، بدءًا من 15 فبراير القادم، مشيرة إلى أنها ستعاود تسيير الرحلات من أبوظبي إلى الدوحة في قطر، بشرط الحصول على الموافقات الحكومية.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنها ستبدأ برحلة يومية على متن طائرة إيرباص A320، وطائرة بوينج 787-9 دريملاينر، وقال مارتن درو، نائب أول الرئيس لشئون المبيعات والشحن في مجموعة الاتحاد للطيران، في تصريحات صحفية: "مع عودة العلاقات بين الإمارات وقطر، يعود استئناف الرحلات التجارية بين العاصمتين إلى دعم الحركة التجارية والسياحية بين الدولتين".

يأتي ذلك فيما أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف رحلاتها إلى الإمارات العربية المتحدة، مع إعادة تشغيل رحلاتها إلى دبي اعتبارًا من 27 يناير 2021، وإلى أبوظبي في 28 يناير.

وأوضحت الشركة أنها ستستأنف رحلاتها إلى الإمارات العربية المتحدة بواقع رحلتين يوميًا إلى دبي، ورحلة يوميًا إلى أبوظبي، لافتة إلى أن المسافرين من الإمارات سيحظون بالفرصة للحجز على ما يزيد على 800 رحلة أسبوعيًا تتجه إلى أكثر من 120 وجهة عالميًا مع الخطوط الجوية القطرية.

ويأتي استئناف الرحلات الجوية بين قطر والإمارات، تفعيلًا لإعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية الـ41، التي عُقدت في الخامس من يناير الجاري، في مدينة العُلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام ومكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية، والتنسيق المشترك في المواقف السياسية بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.
«فلاي دبي» تستأنف رحلاتها إلى قطر 26 يناير
«فلاي دبي» تستأنف رحلاتها إلى قطر 26 يناير

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