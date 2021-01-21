محمد الباز يكشف: لماذا «يفتي» المصريون في كل شيء؟





قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن صفة "الفتي" أصبحت غالبة على الشعب المصري، مشيرًا إلى أن المصري أصبح "بيفتي" في أي قضية، وكل شيء.