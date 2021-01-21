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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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محمد الباز يكشف: لماذا «يفتي» المصريون في كل شيء؟
الخميس 21/يناير/2021 - 01:47 م
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن صفة "الفتي" أصبحت غالبة على الشعب المصري، مشيرًا إلى أن المصري أصبح "بيفتي" في أي قضية، وكل شيء.
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