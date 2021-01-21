«صحة المنيا» تُواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي بجميع مراكز المحافظة، والذين ترددوا على المستشفيات الـ 16 المخصصة لاستقبال حالات كورونا وفضلوا العزل المنزلي يتم تنفيذها من خلال 45 فريقًا طبيًا، منهم 18 فريقًا متحركًا يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم، وأيضا المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال 27 فريقًا ثابتًا.وأوضح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية الصحة بالمحافظة تواصل تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي بجميع مراكز المحافظة، والذين ترددوا على المستشفيات الـ 16 المخصصة لاستقبال حالات كورونا وفضلوا العزل المنزلي، وذلك من خلال الفرق الطبية، لمتابعة الحالة الصحية لجميع حالات المصابين والمشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لمتابعة المخالطين لهم، مع مراعاة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة ومتابعة مستجدات الحالة الصحية لهم من خلال تنظيم زيارات منزلية بصفة مستمرة وفقًا لبرتوكول وزارة الصحة.أشار إلى أن هناك تكليفات من القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان، بتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لمصابين بفيروس كورونا المستجد، بالعزل المنزلي، وذلك ضمن خطة الدولة لمتابعة اخر المستجدات المتعلقة بتقديم المراحل العلاجية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.