محافظ الدقهلية: ضبط مصنع بدون ترخيص ومواد غذائية فاسدة

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه لن يسمح بالفساد خاصة في المخابز والأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات، حيث ضبطت الحملات في مركز بني عبيد مصنعا لإنتاج "مقرمشات للأطفال" يعمل بدون ترخيص، وتم التحفظ على 400 كرتونة مقرمشات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والمخالفات، كما ضبطت الحملات 21 كليو كبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أحد المحلات بناحية منية سندوب بمركز المنصورة، و10 كليو جرامات للحوم بلدي ذبح خارج السلخانة، و30 كليو جرام للحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحيه قرية كوم الدربي مركز المنصورة.