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مصر

مميزات وخطوات الحجز الالكتروني للحصول على خدمات السجل التجارى

الخميس 21/يناير/2021 - 01:42 م
الدكتور إبراهيم عشماوي
الدكتور إبراهيم عشماوي
نرمين محمود الدهان
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أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن خدمة الحجز الالكتروني للحصول على خدمات السجل التجارى تساهم فى إتاحة خدمة "حجز معاملة" بصورة مسبقة عن طريق المنصة الالكترونية للجهاز.

وقال إن الخدمة تتيح مزايا عديدة من أهمها، منع تكدس العملاء في أوقات معينة خلال يوم العمل، والقضاء على ما يسمى وقت الذروة وذلك بتوزيع العملاء بشكل منتظم على مدار اليوم، وأيضا توفير وقت العملاء بتحديد وقت محدد لتقديم الخدمة بدلا من قضاء أوقات طويلة في انتظار الحصول عليها، بجانب تحقيق البيئة الآمنة صحيًا واللازمة للتباعد المطلوب بين المواطنين وذلك بتقليل أوقات الانتظار مع منع وجود عملاء أكبر من الطاقة الاستيعابية لعدد المعاملات اليومية.

وأوضح أنه يمكن الحصول على تلك الخدمة مجانًا من خلال:

- التسجيل بالبوابة المخصصة لخدمات التجارة بالصفحة الرسمية لجهاز تنمية التجارة الداخلية على الانترنت ‏WWW.ITDA.GOV.EGCRA

- يتم اختيار المكتب أو الفرع المطلوب الحصول على الخدمة من خلاله.

- اختيار الخدمةالخدمات المطلوب الحصول عليها سواء خدمات السجل التجاري من قيود جديدة، او تجديدات، او تعديلات او الحصول على محررات رسمية.

- القيام بتأكيد طلب حجز معاملة يقوم النظام تلقائي بتحديد وقت حضور العميل بشكل محدد وترتيبه خلال تلك الفترة أو خلال اليوم فى المكتب الذى سيذهب إليه العميل وفقا لرغبته

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية نيابة عن الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس، مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة، برفقة المهندس وليد محمد رسمي رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الدولة والانتاج الحربى.

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