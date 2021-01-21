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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

برلماني: فشل المحليات يغطي على إنجازات الحكومة

الخميس 21/يناير/2021 - 02:15 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إنه مهما حققت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي من إنجازات إلا أن الرضا الشعبي عنها لن يتحقق، لأن هناك فشلًا كبيرًا داخل وزارة التنمية المحلية، كون الوزارة تحديدًا لها تعامل يومي مع المواطنين خاصة داخل الأحياء والوحدات المحلية بمختلف المحافظات.

وأضاف زين الدين، في بيان اليوم: "سبب الاحتقان وعدم رضا المواطن على أداء الحكومة برغم أن هناك إنجازات كبيرة على الأرض، يرجع للروتين والبيروقراطية وتعذيب وقهر المواطنين داخل جميع أروقة المحليات"، مطالبًا رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية برئاسته لمواجهة جميع المشكلات والأزمات ووقائع الفساد والانحراف والرشوة داخل المحليات.

واستطرد النائب: "على سبيل المثال لا الحصر، أي مواطن يدخل أروقة الإدارات الهندسية لاستخراج ترخيص مبانٍ يرى كل أنواع العذاب والقهر وتعطيل مصلحته، برغم استكمال كل أوراقه من الأملاك إلى التنظيم، وللأسف أمثال هؤلاء داخل المحليات كرهوا الناس في الدولة والحكومة، وهناك تطبيق خاطئ وغاشم لقانون التصالح الذي حول المواطنين حتى من البسطاء والفقراء إلى مجرمين مطلوب القبض عليهم للأسف الشديد بسبب التطبيق الخاطئ، وعلى الرغم من التعليمات والتكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم الاقتراب من أي عقارات ومبانى يقطن بها المواطنون".

وقال زين الدين: "قانون تقنين الأراضي فحدث ولا حرج أيضًا، هناك بيانات وأوراق ومستندات داخلة وخارجة ولم يتم تنفيذ 5% منها"، متسائلًا: "لماذا يعمل غالبية من يعملون بالمحليات ضد سياسة القيادة السياسية، وللأسف هناك موظف غير متخصص يكون بيده مصير الآلاف من البشر، لماذا نصر على عدم الحلول الجذرية لتلك المشاكل كما تفعل القيادة السياسية".

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