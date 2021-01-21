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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن 10 سنوات لـ3 ضباط مزيفين خطفوا تاجرا لسرقته

الخميس 21/يناير/2021 - 01:42 م
محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقي، بمعاقبة سائق، ونجار، وعاطل بالسجن 10 سنوات، بتهمة انتحال صفة رجال شرطة وخطف تاجر واحتجازه داخل سيارة لسرقته بالإكراه، صدر الحكم بعضوية المستشارين محمود رشدان، وعبد الله سلام.

و تعود أحداث الواقعة عندما تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من "أ. س"، تاجر، أفاد فيه بتعرضه للسرقة بالإكراه على يد 3 أشخاص، انتحلوا صفة رجال شرطة.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين "م. ح"، و"س. د"، و"م. ح" كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه، واستوقفوا المجنى عليه أثناء سيره في الشارع، بداعي أن بحوزته عملات إسرائيلية، وأنهم رجال مباحث، وخطفوه داخل سيارة واستولوا منه على 10 آلاف جنيه.

تم القبض على المتهمين، وقررت النيابة حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

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