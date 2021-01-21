«التموين»: نستهدف رقمنة 80% من خدمات السجل التجاري خلال 6 أشهر

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن مكتب السجل التجاري بمنطقة شمال القاهرة يعمل وفقا لأحدث تكنولوجيا ويضم 5 شبابيك لاستقبال العملاء، مع تخصيص ساحة انتظار داخله للعملاء، كما يتضمن أجهزة حاسب آلي وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس.وأكد عشماوي، خلال افتتاح المكتب، أن المواطن سيحصل على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى، لافتا إلى أن متوسط المعاملات داخل المكتب يتراوح من 200 إلى 220 معاملة يوميا، في إطار تسهيل وتحديث وميكنة كافة الخدمات الخاصة بالسجل التجاري.ووكشف عشماوي، عن تفعيل 4 خدمات جديدة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية حاليا، وهي (الاستدلال، الاستعلام، عدم الالتباس، مستخرج رسمي)، في إطار تيسير الحصول على الخدمات، كما أن الجهاز يستهدف خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، تقديم أكثر من 80% من خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إليكترونيا.جاء ذلك خلال افتتاح إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.