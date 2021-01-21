الهند تقدم لقاحات «كورونا» لكل من نيبال وبنجلاديش

تلقت نيبال وبنجلاديش، اليوم الخميس لقاحات فيروس كورونا المقدمة من الهند كمنحة مساعدة للبلدين.ونقلت قناة «إن دي تي في» الهندية عن وزير الشئون الخارجية الهندي إس جايشانكار قوله إن «نيبال تلقت لقاحات هندية»، حيث إن نيودلهي تضع الجيران أولا وتضع حياة الناس في المقدمة، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».كما أشار جايشانكار في تغريدة أخرى له إلى وصول لقاحات هندية إلى داكا، مؤكدًا على الأولوية القصوى التي تمنحها الهند للعلاقات مع بنجلاديش.وأفادت وسائل إعلامية، بأنه تم إرسال مليوني جرعة من لقاح "كوفيشيلد" إلى بنجلاديش، بينما تم تزويد نيبال بمليون جرعة.وكانت الهند قد أرسلت أمس الأربعاء لقاحات إلى كل من بوتان وجزر المالديف.يشار إلى أن الهند هي واحدة من الدول الرائدة في إنتاج الأدوية في العالم، وتلقت العديد من الطلبات من دول مختلفة لشراء لقاحات فيروس كورونا.