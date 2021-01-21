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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طاقة البرلمان تثمن جهود الحكومة للاهتمام بالمشروعات البترولية والغاز

الخميس 21/يناير/2021 - 01:41 م
النائب حسام الدين
النائب حسام الدين صالح عوض الله،
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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ثمن النائب حسام الدين صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الاهتمام الكبير من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ووزارة البترول والثروة المعدنية بصفة خاصة بمختلف مشروعات التنمية بمنطقة البحر الأحمر والصعيد، خاصة مشروعات البحث والاستكشاف البترولية ومشروعات الغاز، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحداث تنمية شاملة وحقيقية داخل منطقة البحر الأحمر ومحافظات الصعيد بعد سنوات طويلة من الاهمال للمشروعات التنموية داخل هذه المحافظات.

وأكد "صالح" فى تصريحات أدلى بها اليوم للمحررين البرلمانيين أهمية القضايا التى استعرضها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال رئاسته لاجتماع الجمعية العامة لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء أشرف عبد البارى محافظ أسوان واللواء أشرف الداودى محافظ قنا واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2021 2022، مشيدًا بتأكيد المهندس طارق الملا بأن منطقة البحر الأحمر ستشهد خلال الفترة القادمة حقبة جديدة من أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز في ضوء الاتفاقيات التى تم توقيعها مؤخرًا مع كبرى شركات البترول العالمية شيفرون وشل ومبادلة بالشراكة مع شركة ثروة المصرية للبترول عقب طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز لأول مرة بالمنطقة، عقب ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية والانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع البحث السيزمى لتجميع البيانات بمنطقة البحر الأحمر.

وأضاف أنه من المخطط البدء في المرحلة الثانية من المشروع المشترك لتجميع البيانات بمنطقة البحر الأحمر تمهيدًا لطرح مزايدات عالمية أخرى خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تأكيد الوزير أنه جارى دراسة وتقييم البيانات الخاصة بمنطقة جنوب مصر الواعدة لطرحها مستقبلًا فى مزايدات عالمية جديدة.

كما أشاد النائب حسام الدين صالح عوض الله بمطالبة وزير البترول بالإسراع بمشروعات الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمحافظات الصعيد لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى ودعم الخطط القومية لتنمية صعيد مصر تيسيرًا على المواطنين وتلبية لاحتياجات عملاء النشاط الصناعى والتجارى، إلى جانب المتابعة المستمرة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتنفيذ خطط الدولة فى التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات وإنشاء محطات تموين جديدة فى مختلف محافظات الوجه القبلى خاصة أنه تم بدء التشغيل التجريبى لمجمع انتاج البنزين عالي الاوكتان وجارى تنفيذ مشروع إنتاج السولار بأسيوط مما يساهم إيجابيًا فى استدامة توفير احتياجات محافظات الصعيد من المنتجات البترولية، وأشاد النائب حسام الدين صالح عوض الله بأداء محافظى البحر الأحمر وقنا والأقصر وأسوان فى استغلال الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بمشروعات التنمية الشاملة داخل هذه المحافظات.

حضر أعمال الجمعيات الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وهشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة والمحاسب أحمد رأفت وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول والدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى.

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