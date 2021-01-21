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اقتصاد

وزير الاتصالات: يجب تعميق التعاون الإقليمي والقاري لتحقيق التحول الرقمي

الخميس 21/يناير/2021 - 01:40 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
طارق عتمان
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أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية تعميق التعاون الإقليمى والقاري لتحقيق التحول الرقمي، وذلك في إطار استراتيجية التحول الرقمى للقارة الإفريقية، والتي تتضمن عدة محاور من أبرزها البنية التحتية الرقمية، وتنمية المهارات، وتبني الابتكارات الرقمية، وخلق فرص عمل متميزة.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت فى الجلسة رفيعة المستوى التى عُقدت عبر الفيديو كونفرنس، والذي نظمها مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمناسبة إطلاق تقرير مفوضية الاتحاد الأفريقى عن ديناميكيات التنمية فى أفريقيا، بمشاركة أنجيل جوريه، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وستيلا تمبيسا، وزيرة الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية لجمهورية جنوب إفريقيا.

وأوضح الوزير أن التقرير قدم تحليلًا شاملًا مدعمًا بالأدلة حول سياسات كل دولة ومنطقة لفهم وتوجيه مسارات التنمية فى إفريقيا بشكل أفضل؛ مع التأكيد على أهمية توافر بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الأساسية، مشيدًا بالجهود التي بذلتها الدول الإفريقية لتحفيز آليات الدفع عبر الهاتف المحمول، وتقديم الخدمات المالية المميكنة، وإطلاق مبادرات لإنشاء مراكز تكنولوجية.

واستعرض الوزير استراتيجية بناء القدرات التى انتهجتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية لمواكبة تطورات التحول الرقمى وانعكاساته على متطلبات سوق العمل، والتى يتم تنفيذها وفقا لنهج هرمى يستهدف قاعدة كبيرة من المواطنين لتزويدهم بالمهارات الأساسية فى مجالات التكنولوجيا من خلال برامج قابلة للتطوير مع القطاع الخاص مع التدرج إلى برامج أكثر عمقا تتماشى مع توجهات الصناعة، حيث يتم تدريب الشباب على تأسيس شركاتهم الصغيرة والمتوسطة، ثم التدرج لتقديم برامج تدريب مخصصة للمهنيين المستقلين فى جميع أنحاء مصر، وذلك فى ظل تنفيذ خطة لنشر مراكز للابداع الرقمى فى كافة أنحاء الجمهورية يتم من خلالها اتاحة التدريب وتقديم برامج لدعم الابتكار الرقمى.

وأشار إلى أنه يتم العمل حاليا لانشاء جامعة مصر المعلوماتية، كما يتم تنفيذ مبادرة بُناة مصر الرقمية، التي تستهدف تنمية قدرات كوادر رقمية قادرة على المنافسة على المستوى الدولي، لافتًا إلى أنه تم انتهاج عدد من السياسات التى تهدف الى تيسير عمليات تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودراسة المعوقات التى تواجه الشركات الناشئة والعمل على حلها، بالإضافة الى تنفيذ برامج لمسرعات الأعمال، وفقًا لمنظومة تتضافر فيها جهود الحكومة والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية، وأنه يتم تنفيذ استراتيجية طموحة لتحقيق الشمول المالي الرقمي.

وشدد على أن مصر من أوائل الدول التى صادقت على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مؤكدًا على استعداد مصر لتوحيد الجهود مع جميع الدول الأفريقية لربط سلاسل التوريد من مختلف البلدان والمناطق ولإتاحة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المنطقة والأسواق شبه الإقليمية، وذلك إيمانًا بأهمية التعاون من أجل توفير حلول فى مجالات مثل الضرائب الرقمية، وحماية البيانات الشخصية، ونقل البيانات عبر الحدود.

وزير الاتصالات: يجب تعميق التعاون الإقليمي والقاري لتحقيق التحول الرقمي
وزير الاتصالات: يجب تعميق التعاون الإقليمي والقاري لتحقيق التحول الرقمي
وزير الاتصالات: يجب تعميق التعاون الإقليمي والقاري لتحقيق التحول الرقمي
وزير الاتصالات: يجب تعميق التعاون الإقليمي والقاري لتحقيق التحول الرقمي

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