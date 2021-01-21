«الخولي» يؤكد عدم فاعلية مراكز الشباب في مواجهة الإرهاب

أكد طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عدم فاعلية مراكز الشباب أو الهيئات الشبابية في مواجهة الإرهاب، لاسيما وأن مجابهة الإرهاب ليس عسكريا فقط بل فكريا أيضا، قائلًا: أتحدث كشاب من تحت القبة، لا نزال ننتظر الكثير في مواجهة الإرهاب، لا نشعر حقا بدور مراكز الشباب والهيئات الشبابية في مواجهة الإرهاب ودفعه للعزوف عن التطرف واستغلال طاقتهم وإمكانياتهم المختلفة.جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت إلقاء وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بيانا حول أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.وأضاف الخولي: كنت أيضا في انتظار الاطلاع على الاستراتيجية الشاملة لمكافحة الفساد داخل الوزارة فضلا عن المنظومة الرقابية الرادعة، ولا أدري هل منظومة الاقتراحات والشكاوي مفعلة أم لا وإن وجدت ماذا حققت.وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، "لا نزال ننتظر عرض من الوزير بشأن مواجهة غول الفساد الذي تواجد لعقود ماضية وذلك من خلال منظومة صارمة".