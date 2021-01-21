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الكرازة

الأنبا صليب يترأس قداس استشهاد القديسة دميانة بالبراري

الخميس 21/يناير/2021 - 01:40 م
جريدة الدستور
مونيكا جرجس - جرجس صفوت
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ترأس الأنبا صليب، أسقف ميت غمر، صباح اليوم صلاة القداس الإلهي لعيد القديسة دميانة وذلك بديرها بالبراري، وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد استشهاد القديسة دميانة.

ووفقا لكتاب السنكسار الكنسي، ففي مثل هذا اليوم من سنة 20 للشهداء (304 )، استشهدت أميرة الشهيدات المصريات، القديسة دميانة العفيفة، ابنة مرقس والي البرلس والزعفران ووادي السَّيْسَبَان.

وتابع الكتاب: "وُلِدَت دميانة في أواخر القرن الثالث الميلادي فرباها أبواها تربية مسيحية حقيقية فلما كبرت عزمت أن تعيش حياة البتولية فوافقها والدها على ذلك، وبنى لها قصرًا لتعيش فيه مع أربعين عذراء كُنَّ يقضين أوقاتهن في الصوم والصلاة وقراءة الكتب المقدسة".

وأضاف " السنكسار": "وسمعَتْ دميانة يومًا ما أن الملك دقلديانوس أرغم والدها على التبخير للأوثان فحزنت كثيرًا، ثم صلَّت هي والعذارى من أجل والدها وقامت وذهبت إليه وعاتبته قائلة كنت أود أن أسمع خبر انتقالك إلى الفردوس من أن أسمع أنك قد تركت إيمانك، فندم أبوها وقام وذهب إلى الإمبراطور واعترف أمامه بالسيد المسيح".

وتابع: "فحاول الإمبراطور بالملاطفة أن يُثنيه عن إيمانه بسبب محبته له، ولكنه رفض فأمر بقطع رأسه ونال إكليل الشهادة، ولما عَلِمَ الملك بأن دميانة ابنة مرقس هي السبب في ذلك أرسل إليها قائدًا ومعه مائة جندي لكي يجبرها على إنكار إيمانها فنهرته متمسكة بإيمانها، فعذبها كثيرًا بكل أنواع العذاب وكان الرب يقويها ويقيمها سالمة أخيرًا قطع رأسها مع الأربعين عذراء، واستشهد معهن أربعمائة آخرون ونالوا جميعًا أكاليل الشهادة".

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