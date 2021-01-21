إصابة 3 أشخاص في اشتباكات داخل مخيم للمهاجرين بالبوسنة

أعلنت الشرطة في البوسنة اليوم الخميس إصابة 3 أشخاص على الأقل في اشتباكات اندلعت بين مهاجرين في مخيم بالقرب من العاصمة (سراييفو).وقالت الشرطة حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية بشإن الاشتباكات العنيفة أسفرت أيضا عن وقوع أضرار مادية بالممتلكات الموجودة داخل المخيم، مشيرة إلى أنه تم استدعاء قواتها للتدخل وإنهاء أعمال العنف التي اندلعت بين مجموعات من المهاجرين في مخيم "بلازوج".وأضافت الشرطة أن ضابطين وأحد الموظفين في المخيم قد أصيبوا بجروح أثناء محاولة فض الاشتباكات، بينما لحقت العديد من الأضرار بعدد من السيارات والمكاتب وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من المعدات.ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد تم اعتقال أي شخص على خلفية هذه الاشتباكات.يشار إلى أن آلاف المهاجرين قد تقطعت بهم السبل في البوسنة، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا الغربية ويوجد حوالي 3000 شخص في مخيم "بلازوج" وحده.