«التموين» تفتتح مكتب السجل التجارى النموذجي بشمال القاهرة

افتتح إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور إبراهيم عشماوي، إنّ مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة يعمل على تقليل مدة تقديم الخدمة للمتعاملين، ومدة إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه تتراوح بين 10 حتى 20 دقيقة، لافتا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهى من ربط كافة قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، كما تم البدأ في تنفيذ خطة تطوير منطومةً مكاتب السجل بجانب رفع مستوى التدريب لدى العاملين وتبسيط الإجراءات في إطار خطة الوزارة لتطوير مكاتب السجل التجاري وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي.