المسعود: تطبيق منظومة «ACI» يُساهم في خفض أسعار السلع المحلية

ثمن محمد المسعود، عضو مجلس النواب السابق، قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة "ACI" بالمنافذ البحرية خلال شهر يوليو المقبل، ويأتي ذلك بعد إجراء الاختبارت الأولية لهذه المنظومة الإلكترونية للتأكد من فاعليتها قبل الانطلاق التجريبي فى أول أبريل المقبل.وأكد المسعود، خلال البيان الصادر له، أن تطبيق هذا القرار على أرض الواقع يؤكد انتهاء عصر البضائع مجهولة المصدر، كما أنه يُساهم في تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر فى التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي.وأشار عضو مجلس النواب السابق، إلى أهمية تطبيقه خاصة وأنه يقوم بتحفيز بيئة الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية، وتعظيم تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.وأضاف البرلماني، أن الدولة المصرية تحرص دائمًا على تطوير منظومة الجمارك المصرية بحيث تتفق مع المعايير الدولية، وأكبر دليل على ذلك تنفيذ هذه المنظومة التي تأتي في إطار الإصلاح الهيكلي والتي تعمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على تنفيذها خلال الشهور الماضية.