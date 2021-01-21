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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في ذكراها.. ماري منيب «الحماة القرشانة» محبة الكتاكيت التي عملت عارضة أزياء

الخميس 21/يناير/2021 - 07:46 م
الفنانة ماري منيب
الفنانة ماري منيب
هويدا سعيد
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تحل علينا اليوم 21 يناير ذكرى رحيل الفنانة ماري منيب" الشهيرة بـ «الحماة القرشانة» والتي كانت تتميز بخفة الظل والفكاهة، ما جعل أعمالها محفورة في وجداننا على مر العصور.

- سر حبها لتربية الكتاكيت

عشقت الفنانة ماري منيب تربية الكتاكيت والدجاج، حيث كانت تفضل تربيتهم لعدم شرائها من الأسواق وكانت لها طقوس مع تربية الدجاج مع قدوم شهر رمضان الكريم حيث كانت تذبحها وتقدمها على موائد "عزومات" الفنانين بشهر رمضان الكريم، حيث أنها كانت تجيد الطبخ بشكل كبير.

- عارضة أزياء

عملت الفنانة ماري منيب في مجال عروض الأزياء حيث حققت نجاحا كبيرا، خلال مشاركتها فى عرض أزياء للسيدات السمينات، واستطاعت منافسة رجاء الجداوى كعارضة أزياء شهيرة فى هذا الوقت.

- أغرب قصة زواج

كانت أولى زيجاتها من داخل عربات أحد القطارات المتجهة إلى الشام، لتبدأ عملها في إحدى الفرق الغنائية هناك، وخلال رحلتها تعرفت على الممثل الكوميدي "فوزى منيب"، وتبادل الثنائي نظرات الإعجاب ولم تمض سوى دقائق قليلة حتى تزوجا داخل القطار، وكان عمرها وقتها 14 عام، وبعد أن علمت والدتها بهذا لأمر غضبت وعارضتها بشدة واستمرت فى رفضها لهذه الزيجة، حتى أنها حاولت إجباره على تطليق ابنتها، لكنها لم تنجح في ذلك، وبذلك حملت "ماري" اسمه، وظلّت محتفظة به حتى بعد طلاقها، وأنجبت منه عددًا من الأبناء سافرت "ماري" وزوجها إلى لبنان بعد موافقة أمها، وعملا معًا هناك وجنيا أموالا كثيرة، لكنه طلقها بعد أن تزوج عليها فى السر من واحدة كانت تعمل معهم فى نفس الفرقة، تدعى "نرجس شوقي".

- الزيجة الثانية

تزوجت ماري، مرة أخرى في عام 1937 من المحامي فهمي عبدالسلام، زوج شقيقتها التي توفيت وتركت لها أولادها وأخذت تربي أبناء أختها، كما أشهرت إسلامها في ذلك العام وأصبحت أمينة عبدالسلام وحفيدها الفنان الراحل عامر منيب.

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