بـ206 آلاف جنيه.. «وقفة رجالة» يسابق منافسيه في شباك التذاكر

حقق الفيلم الكوميدي الجديد "وقفة رجالة" إيرادات مميزة، أمس الأربعاء، بعد أن تصدر الشباك طوال الأسبوع الماضي، وجمع الفيلم، أمس الأربعاء، 206 آلاف جنيه متفوقا بفارق كبير عن كل منافسيه من الأفلام العربية والأجنبية.وفيلم "وقفة رجالة" من بطولة بيومي فؤاد، وماجد الكدواني، وسيد رجب، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، وضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، إيمان السيد، وآخرين، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، وأفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.