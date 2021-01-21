إيران تدشن مصفاة ضخمة للغاز جنوبي البلاد

افتتح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس "مصفاة بيد بلند" للغاز في مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.ووصفت وكالة أنباء إيران (إرنا)، المصفاة بأنها أكبر مصفاة للغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، ونقلت الوكالة عن المدير التنفيذي للمصفاة محمود أمين نجاد القول: "رغم الحظر الأمريكي الجائر، فقد نجح المتخصصون من أبناء إيران في إنجاز هذا المشروع ليكون أكبر مصفاة للغاز على صعيد المنطقة".وأوضح أنه تم إنشاء المصفاة في غضون 36 شهرًا فقط، وبتكلفة استثمارية بلغت ثلاثة مليارات و400 مليون دولار.