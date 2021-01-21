عاطلان يسرقان «توكتوك» في الزيتون باستخدام الشطة.. تجديد حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بإلقاء "شطة" في وجه سائق واستولوا منه على "توكتوك" لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.و تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد انه أثناء تفقد قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون الحالة الأمنية بشارع محطة الزيتون دائرة القسم، تمكنوا من ضبط "م. م. س" 18 سنة، عاطل ومقيم بدائرة القسم، و"ا. ع. م"، 20 سنة عاطل، ومقيم بدائرة القسم، وبحوزتهما المضبوطات التالية" كيس يحوي كمية من مسحوق الشطة، سلاح أبيض " كتر ".وعقب قيامهما بسرقة دراجة بخارية " توكتوك " كرهًا عن قائدها" م. س. ع"، 19 سنة، سائق "توكتوك" ومقيم ـ دائرة القسم، وإحداث إصابته بجرح قطعي بالوجه والرقبة، باستخدام المضبوطات بحوزتهما.وبسؤال المجني عليه قرر بأنه حال سيره بالدراجة البخارية قيادته "توكتوك" بالشارع محل الضبط استوقفه المتهمان بدعوي استقلال الدراجة البخارية صحبته لتوصيلهما، إلا أنه فوجئ بقيامهما بإلقاء كمية من مسحوق الشطة على وجهه، والتعدي عليه بالضرب بالسلاح الأبيض المضبوط محدثين إصابته المشار إليها، والاستيلاء على الدراجة قيادته كرهًا عنه إلا أنه استغاث بالمارة حتى أمكن ضبطهما، وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجني عليه، وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.