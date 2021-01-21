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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

حبس عامل سرق أموالًا وأجهزة حاسب آلي من شركة بالنزهة

الخميس 21/يناير/2021 - 02:36 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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أمرت نيابة النزهة، اليوم الخميس، بحبس عامل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة مبلغ مالي وأجهزة حاسب آلي، وألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، القبض على عامل لقيامه بسرقة مبلغ مالي وأجهزة حاسب آلي من داخل إحدى الشركات بالنزهة بمحافظة القاهرة.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة النزهة يفيد بتلقي بلاغ من مالك شركة لخدمات النقل، كائنة بدائرة القسم باكتشافه كسر باب الشركة ملكه، وسرقة (مبلغ مالي – عدد من أجهزة الحاسب الآلي) من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عاملًا سابقًا بالشركة محل البلاغ، مقيمًا بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة المشار إليها نظرًا لسابقة عمله بالشركة وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية داخلها، لذا خطط لسرقتها وفى سبيل ذلك توجه للشركة وتمكن من الدخول والاستيلاء على المسروقات بأسلوب "كسر الباب" ولاذ بالفرار، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكابه واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب وسرقة (مبلغ مالي – جهاز لاب توب – عدد 5 هارد ديسك) من داخل إحدى الشركات بدائرة القسم والمبلغ بسرقتها.

وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه عدا المبلغ المالي المستولى عليه من المجنى عليه الثاني حيث أقر بإنفاقه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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