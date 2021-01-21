معدل وفيات كورونا في أفريقيا أعلى من العالمي

قال جون نكينجاسونج مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس، إن معدل الوفاة بين المصابين بفيروس كورونا في القارة يبلغ 2.5 %، أي أعلى عن المستوى العالمي البالغ 2.2 %، وهو اتجاه يثير قلق الخبراء.وأضاف نكينجاسونج في تصريحات صحفية أن معدل الوفيات في أفريقيا كان أقل من المعدل العالمي في وقت سابق من الجائحة، لكنه "بدأ يصبح مقلقا ومخيفا جدا لنا جميعا".وتابع قائلا إن عدد الدول الأفريقية التي تشهد معدل وفاة أعلى من المتوسط العالمي الحالي في ازدياد.وبحسب بيانات المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تراجعت حالات الإصابة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي بمعدل يبلغ نحو سبعة بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق، في حين زادت الوفيات عشرة بالمئة.