فلسطين تسجل 574 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 574 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 172 ألفا و896 إصابة.وأوضحت الوزيرة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن 972 حالة قد تماثلت للشفاء، حيث إن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 92.9%، بالإضافة لتسجيل 7 حالات وفاة لتبلغ نسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.