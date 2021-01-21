«التضامن»: منصة إلكترونية لتقديم الخدمات لأصحاب الحرف اليدوية والتوظيف

وقعت وزارة التضامن الاجتماعى بروتوكول تعاون، وذلك بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث يهدف البروتوكول لدعم قطاع الحرف اليدوية فى مصر، لكونه من القطاعات الصناعية التى تقوم على المهارة اليدوية والحرفية المختلفة.وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة من خلال برنامج «فرصة» الذى أطلقته تعمل على تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة للتمكين الاقتصادي ومساندة الباحثين عن فرص لإقامة مشروعات اقتصادية أو الراغبين في الالتحاق بسوق العمل من مختلف الفئات، خاصة المستفيدين من شبكة الحماية ومحدودي الدخل، وهو يعد جزءًا من منظومة الحماية الاجتماعية المقدمة للفقراء فى ظل الانتقال من المساعدات النقدية إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي.وأضافت أن الهدف من توقيع بروتوكول التعاون، هو تدشين أول منصة إلكترونية تختص بتقديم خدمات لأصحاب الحرف اليدوية والورش الصغيرة سواء التقليدية أو التراثية، وتوفير فرص عمل للمواطنين الباحثين عن فرصة عمل في مجال الحرف اليدوية والعمل في الورش الصغيرة المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، وتسويق منتجات الأسر المشمولة ببرنامج تكافل وكرامة سواء المقبولين أو المرفوضين والأسر المنتجة والعمل على تشبيك أصحاب الحرف اليدوية مع المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين فى دعم هذا القطاع، سواء بتوفير حاضنات للأعمال أو فتح قنوات تصديرية لمنتجاتهم.وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعى بموجب البروتوكول الموقع تلتزم بتوفير قاعدة بيانات للمسجلين والمرفوضين من برنامج تكافل وكرامة والترويج للمشروع ضمن أنشطتها الترويجية، ومن خلال مكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات.