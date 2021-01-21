البحرين تدين التفجيرات الانتحارية فى بغداد

أدانت وزارة خارجية البحرينية التفجيرين الانتحاريين المتتاليين في ساحة الطيران بالعاصمة العراقية بغداد، ما أسفر عن وقوع العشرات من القتلى والمصابين، معربة عن تعازيها للحكومة والشعب العراقى.>وأكدت "خارجية البحرين" في بيان لها، اليوم الخميس، تضامنها مع جمهورية العراق في حربها ضد الإرهاب، مجددة التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت الرافض للعنف والتطرف بكل أشكاله وصوره مهما كانت دوافعه ومبرراته.وشددت البحرين على ضرورة التكاتف من أجل التصدى لهذه الأعمال الإرهابية الشنيعة التى تستهدف حياة المدنيين الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار.وقالت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، إن مهاجمًا انتحاريًا فجر حزامًا ناسفًا أسفر عن مقتل 28 مدنيًا وإصابة 73 آخرين فى التفجيرين الانتحاريين وسط بغداد، فيما تشهد العاصمة العراقية انتشارًا أمنيًا مكثفًا حول المنطقة الخضراء في بغداد وإغلاق بواباتها الرئيسية.