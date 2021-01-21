سفير روسيا بواشنطن: منفتحون على التعاون مع أمريكا بخصوص كورونا

قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، إن بلاده منفتحة على التعاون مع الولايات المتحدة في تطوير عقاقير لعلاج فيروس كورونا.وأضاف السفير، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس: "نحن منفتحون على التعاون مع الولايات المتحدة في مواجهة الوباء، بما في ذلك تطوير عقاقير فعالة لمكافحة الأمراض المعدية (كورونا)".وأعرب عن أسفه، لأن موضوع اللقاحات في الولايات المتحدة أصبح "أمرًا مسيسًا"، موضحا أن "واشنطن متشككة بشكل علني بشأن إنجازاتنا، نحن نتحدث عن عقاري (سبوتنيك V) و(إبيفاك كورونا) (الروسيين)، ويجري تداول معلومات كاذبة حول عدم فعالية وعدم سلامة اللقاحات الروسية، ومع ذلك، فإن المجتمع العلمي يقدر بشدة التطورات الروسية".وكان وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، قد أعلن، أمس، أن الوزارة استلمت الوثائق لتسجيل لقاح ثالث ضد فيروس كورونا، تم تصميمه في مركز "تشوماكوف" التابع لأكاديمية العلوم الروسية.وفي أغسطس من العام الماضي، تم في روسيا تسجيل أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم، لقاح "سبوتنيك V" الذي تم تصميمه وإنتاجه في مركز "جاماليا" الروسي.في وقت لاحق من العام الماضي، تم تسجيل لقاح"إيبي فاك كورونا" المضاد لفيروس كورونا، وهو من إنتاج مركز "فيكتور" التابع للهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور".ويتميز اللقاحان المذكوران بقدر عال من الأمان والفعالية، ويتم استخدامهما في عمليات التطعيم الجارية في روسيا.