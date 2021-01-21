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مصر

البحوث الزراعية: فحص 391 رسالة بذور وتقاوي مستوردة

الخميس 21/يناير/2021 - 01:28 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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انتهى مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، ممثلا في معهد أمراض النباتات من إعداد تقرير شهري لرصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة، متضمنا دور المعهد في توعية المزارعين بأهم الأمراض التي تصيب المحاصيل الحقلية والبستانية، ضمن خطة وزارة الزراعة لحماية الزراعة المصرية والرقابة على مستلزمات الإنتاج الواردة من الخارج للتأكد من خلوها من الأمراض لحماية الثروة الزراعية المصرية.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير معهد أمراض النباتات إلى أهمية النشاط الإنتاجي والخدمي لمعهد أمراض النباتات منها فحص (391) رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية من الناحية المرضية وفحص (63) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة.

وقال مدير معهد أمراض النباتات إنه تم الاشتراك فى أعمال (10) لجان لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية وفحص (63) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض وشراء (12) عزلة فطرية من قسم حصر وتقسيم الفطريات.

وأضاف خليل، أن اللجان الفنية التابعة للمعهد قامت بالمرور على الزراعات في محافظات المنيا وأسيوط والبحيرة والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ للوقوف على الحالة المرضية لمحاصيل الخضر وخاصة الفراولة والبطاطس والخيار والقثاء والكرنب والقرنبيط والطماطم والباذنجان والفاصوليا والفلفل وإعطاء التوصيات الفنية الخاصة بمكافحة الأمراض.

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