رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المقاولين العرب»: موجة «كورونا» الثانية سببت مزيدًا من الضغوط

الخميس 21/يناير/2021 - 01:27 م
جريدة الدستور
علا العلاف
طباعة
قال الدكتور مالك دنقلا، نائب رئيس الاتحاد المقاولين العرب، إن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا شديدة السوء بالنسبة لقطاع المقاولات، حيث سببت مزيدًا من الضغوط على القطاع، الأمر الذي أسفر عن إغلاق وإفلاس العديد من شركات المقاولات نتيجة تفاقم الخسائر والمديونيات، بالعديد من الدول، كما لوحظ أنه حتى الشركات الكبرى لم تستطع النجاة من هذه التداعيات السلبية، حيث أشار الخبراء إلى أن 88٪ من الشركات التي تبلغ إيراداتها 500 مليون دولار أو أكثر، أبلغت عن مشاريع مؤجلة أو ملغاة.

وأوضح «دنقلا» فى تصريحات لـ«الدستور»، أن تداعيات كورونا انعكست على حجم الفرص المتاحة وأعداد التوظيف للمقاولين التي انخفضت إلى 234 منطقة حضرية من أصل 358، أو بنسبة 65٪، مقارنة بالعام الماضي، وأشارت التقارير أنه قد حدثت خسائر هائلة في وظائف صناعة التشييد في الولايات المتحدة،والتي فقدت عشرات الآلاف من الوظائف أو نسبة 10٪، وهي أكبر نسبة حدثت في أي منطقة أخرى، لافتًا أن تسبب النقص الحاد في المواد والمدخلات وسلسلة التوريد في حدوث تأخيرات كبيرة في المشاريع قيد التنفيذ،نتيجة عمليات الإغلاق وتوقف الإمدادات، والاضطرابات في النقل بالشاحنات والسكك الحديدية والشحن البحري.

وأضاف أن قطاع الإنشاءات من القطاعات ذات الأهمية الكبري في الاقتصاديات الكلية للدول، ويؤثر إيجابًا وسلبًا على باقي القطاعات الاقتصادية، وعلي نمو الناتج المحلى الإجمالي، علاوة على أنه قطاع كثيف العمالة، فإن تعطيل هذا القطاع يُعجِّل من تحول حالة الركود إلى حالة الكساد الكلي، وهو ما تسعى جميع الدول لتفاديه، لذا رُؤي أنه يتعين وضع سياسات جوهرية لمساعدة القطاع على تجاوز فترة لنتشار الوباء، مع الحفاظ على سلامة العلاقات المالية بين الشركات العاملة في القطاع وبين العملاء والمقرضين والموردين والمستخدمين النهائيين، حتى يتعافى النشاط.

وتابع أن هناك آثار سلبية التراكمية التي عاني منها القطاع، وجد أنه حتى لو تم احتواء انتشار الفيروس على المدى القصير،فإن معاناة شركات الإنشاءات من هذه التأثيرات سوف تستمر لعدة شهور قادمة قبل عودة نشاط البناء إلى طبيعته، سواء من حيث التأثيرات على العقود، أوتأخيرات المشروعات،أ واضطرابات سلاسل التوريد.

موضوعات متعلقة

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

أمن القاهرة يكشف كواليس بيع والدين لابنتهما بـ750 ألفًا

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

الصور

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

image description

«لون موحد ونمرة» للقضاء على أزمة التوكتوك بمدن الدقهلية

image description

«الحرف اليدوية ودورها في تنمية المرأة الفقيرة» ندوة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تبدأ تنفيذ بروتوكول التعاون مع «التضامن» لتدريب الخريجين

image description

محمد الشربينى وكيلًا لآداب دمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

سعر طن الأسمنت اليوم في أسواق مصر وفقا لآخر تحديث

«الكمامات المستخدمة» خطر يُهدد الحيوانات والنظم البيئية

تفاصيل.. بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 21/1/2021

مزاد على لوحة لـ «بيار سولاج» كانت ملكا لرئيس السنغال الأسبق

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
ناهد السيد
ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
المزيد

الثقافة

«تمامًا كما كنت وحدي».. ديوان جديد للشاعر حاتم الجديبا

«مريم العذراء في الشعر والفن العالميين».. كتاب جديد عن دار خطوط

«ولقلبي سواده الفاتن» أحدث إبداعات القاص ممدوح رزق

حكاية كتاب «الفاجومي» بصالون زين العابدين فؤاد الثقافي