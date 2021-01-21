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مصر

حقيقة إخلاء العقارات التراثية بوسط البلد من قاطنيها تزامنًا مع خطة الدولة لاستثمارها

الخميس 21/يناير/2021 - 01:40 م
العقارات التراثية
العقارات التراثية بوسط البلد
محمد إبراهيم
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نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إخلاء العقارات التراثية بمنطقة وسط البلد من قاطنيها، تزامنًا مع خطة الدولة لاستثمارها.

وقال المركز في بيان له إنه تواصل مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لإخلاء العقارات التراثية بمنطقة وسط البلد من قاطنيها ، تزامنًا مع خطة الدولة لاستثمارها، مُوضحًا أن هناك خطة تستهدف تطوير منطقة وسط البلد لترويج السياحة التراثية والتاريخية بها، وإعادتها لرونقها، وذلك بعد التخلص من كا الإشغالات غير القانونية، مثل المخازن والورش والأنشطة الأخرى التي لا تتناسب مع قيمتها التاريخية، تمهيدًا لتحويلها إلى منطقة سكنية سياحية استثمارية إدارية، دون الإضرار بحقوق أى من سكانها.

وفي سياق متصل، يتمثل الهدف من تطوير القاهرة الخديوية في إعادة تنظيم استعمالات الأراضي، حيث سيتم نقل الأنشطة غير المناسبة الموجودة بمنطقة وسط البلد إلى مناطق أخرى، من خلال إخلاء جميع المخازن والورش، وإعادة الوحدات السكنية بالعقارات التراثية إلى أصحابها، تمهيدًا لتحويل منطقة وسط البلد إلى مركز تجاري إداري للقاهرة الكبرى، من خلال تخصيص مناطق متخصصة وظيفيًا، مع استقطاب الشركات الإدارية والفندقية الكبرى.

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