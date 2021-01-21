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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

حقوق الإنسان العراقية تحمل الأجهزة الأمنية مسئولية تفجيرى بغداد

الخميس 21/يناير/2021 - 01:38 م
تفجيري بغداد
تفجيري بغداد
وكالات
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طالبت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الخميس، الأجهزة الأمنية بالقيام بواجباتها في حماية الأرواح والممتلكات ومعاقبة المقصرين من منتسبيها.

وأدانت المفوضية، في بيان صحفي اليوم، التفجير "الإجرامي" وسط العاصمة بغداد، محملة الأجهزة الأمنية مسئولية الخرق والانتكاسة الأمنية التى حصلت، محذرة من تكرارها لما فيها من انعكاسات سلبية على حياة وأمن المواطنين.

بدوره صرح اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بأن الانفجارين المزدوجين وقعا بواسطة انتحاريين بعد ملاحقتهما من قِبل القوات العراقية بساحة الطيران في بغداد.

وقال رسول، في بيان صحفي، إن "اعتداءً إرهابيًا مزدوجًا بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما حين ملاحقتهما من قِبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد، صباح اليوم".

وكان اللواء كاظم بوهان، المدير العام لدائرة الدفاع المدني بوزارة الداخلية ،قد أعلن عن مقتل 28 مدنيًا وإصابة 73 آخرين بجروح جراء التفجير المزدوج وسط بغداد.

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