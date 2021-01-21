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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

الشويمي يؤكد ضرورة الخطوات الاستباقية لتخفيف أثار كورونا على المقاولين

الخميس 21/يناير/2021 - 01:21 م
السفير إبراهيم الشويمي
السفير إبراهيم الشويمي
علا العلاف
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قال السفير إبراهيم الشويمي، الآمين العام للاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، إن استمرار فيروس كورونا في إحداث تأثير كبير بعد الموجة الثانية، سوف يتسبب في حدوث تأخيرات كبيرة في المشاريع، وهذا يعني أن شركات المقاولات بحاجة إلى أن تكون في مقدمة الشركات التي لابد لها من اتخاذ خطوات استباقية عملية للتخفيف من تلك التأثيرات على أعمالها،ذلك أن تأثير الجائحة سوف يظهر في جميع قطاعات صناعة التشييد، وعلى الصعيدين التشغيلي والمالي.

وأكد «الشويمي» لـ«الدستور » أن وقد اتضحت بعض الآثار التشغيلية في العقود الحالية، من خلال التأخير في الإنجاز، وتعليق وإنهاء العقود أو حصول تأخيرات تبلورت عنها العديد من النزاعات بسبب الطلبات النقدية، بالاضافة إلي نقص الموارد البشرية تمثل التأثير السلبي من خلال مدي توافر القوى العاملة بسبب حالات الإصابة والوفيات، أو التكاليف والحوافز المطلوبة للحفاظ على الكوادر المهرة الرئيسيين.

وأشار إلى أن الآثار السلبية في قطاع التوريدات للمشروعات الكبرى تمثلت في تباطؤ التوريد من المناطق المتضررة على مستوى العالم،حيث تحركت مشروعات البناء بوتيرة أبطأ من المعتاد خلال فترة تفشي الوباء، بسبب مواجهة الموردين لتحديات متمثلة في إعادة الإغلاق، وتقليل العمليات، وكذلك تصاعد أسعار المواد والمعدات والعمالة،والتي أدت إلى تراجع استخدام الطاقة الإنتاجية.


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