رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

قطع جثته بالساطور.. صاحب محل يقتل تاجرا بسبب 3 آلاف جنيه في الجيزة

الخميس 21/يناير/2021 - 01:21 م
جثة
جثة
ندى حمدي
طباعة
كشف ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، غموض اختفاء تاجر دواجن، وتوصلت التحريات إلى أن صاحب محل لبيع الدواجن استدرجه لمنزله، ثم قتله خنقا وقطع جثته بساطور وتخلص من جثته بالقمامة، بسبب مطالبة المجنى عليه للمتهم بسداد مبلغ 3600 جنيه، دين عليه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اختفاء تاجر دواجن، ووجود شبهة جنائية في اختفائه، بإجراء التحريات، توصل رجال المباحث إلى أن المجنى عليه يعمل تاجر دواجن، ويتولى توزيعها على أصحاب المحلات باستخدام تروسيكل، وقبل اختفائه بعدة أيام نشبت بينه مشادة كلامية وبين صاحب محل دواجن، بسبب خلافات مالية، ومطالبة التاجر لصاحب المحل، بسداد مبلغ 3600 جنيه، قيمة دين عليه، ومماطلة صاحب المحل في السداد.

و فحص رجال المباحث فحص كاميرات المراقبة، حتى تم التوصل إلى أن تاجر الدواجن توجه لمنزل صاحب المحل اختفى عقب ذلك، وبضبط صاحب المحل ومواجهته اعترف بقتل التاجر، بسبب إلحاحه في سداد مبلغ 3600 جنيه، قيمة دواجن اشتراها منه، وعجزه عن السداد، فقرر التخلص منه، واستدرجه لمنزله، ثم خنقه، وقطع جثته بواسطة ساطور، وتخلص منها في القمامة.

وأرشد المتهم لرجال المباحث، عن مكان تخلصه من الجثة، كما تم ضبط أداة الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

موضوعات متعلقة

والد طفلة التعرية أمام النيابة: «مش بنتى»

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 21-1-2021

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

الصور

image description

«الحرف اليدوية ودورها في تنمية المرأة الفقيرة» ندوة بأسيوط

image description

محمد الشربينى وكيلًا لآداب دمياط

image description

جامعة أسيوط: نقل كلية الطفولة المبكرة إلى أسيوط الجديدة العام المقبل

image description

تعاون بين تنمية المشروعات والغرفة التجارية لتوفير 350 فرصة عمل بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يشكل لجنة لتسهيل إجراءات التوسع في إنشاء محطات الغاز

الأكثر قراءة

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

سعر طن الأسمنت اليوم في أسواق مصر وفقا لآخر تحديث

«الكمامات المستخدمة» خطر يُهدد الحيوانات والنظم البيئية

تفاصيل.. بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 21/1/2021

مزاد على لوحة لـ «بيار سولاج» كانت ملكا لرئيس السنغال الأسبق

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
ناهد السيد
ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
المزيد

الثقافة

حكاية كتاب «الفاجومي» بصالون زين العابدين فؤاد الثقافي

قريبا.. «كأنك لم تكن» أولى تجارب تيسير النجار الروائية

صدور الترجمة الجورجية لرواية خالد خليفة «الموت عمل شاق»

هيئة الكتاب تطرح «الآثار القانونية لكورونا» لــ علاء التميمى