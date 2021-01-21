قطع جثته بالساطور.. صاحب محل يقتل تاجرا بسبب 3 آلاف جنيه في الجيزة

كشف ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، غموض اختفاء تاجر دواجن، وتوصلت التحريات إلى أن صاحب محل لبيع الدواجن استدرجه لمنزله، ثم قتله خنقا وقطع جثته بساطور وتخلص من جثته بالقمامة، بسبب مطالبة المجنى عليه للمتهم بسداد مبلغ 3600 جنيه، دين عليه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اختفاء تاجر دواجن، ووجود شبهة جنائية في اختفائه، بإجراء التحريات، توصل رجال المباحث إلى أن المجنى عليه يعمل تاجر دواجن، ويتولى توزيعها على أصحاب المحلات باستخدام تروسيكل، وقبل اختفائه بعدة أيام نشبت بينه مشادة كلامية وبين صاحب محل دواجن، بسبب خلافات مالية، ومطالبة التاجر لصاحب المحل، بسداد مبلغ 3600 جنيه، قيمة دين عليه، ومماطلة صاحب المحل في السداد.و فحص رجال المباحث فحص كاميرات المراقبة، حتى تم التوصل إلى أن تاجر الدواجن توجه لمنزل صاحب المحل اختفى عقب ذلك، وبضبط صاحب المحل ومواجهته اعترف بقتل التاجر، بسبب إلحاحه في سداد مبلغ 3600 جنيه، قيمة دواجن اشتراها منه، وعجزه عن السداد، فقرر التخلص منه، واستدرجه لمنزله، ثم خنقه، وقطع جثته بواسطة ساطور، وتخلص منها في القمامة.وأرشد المتهم لرجال المباحث، عن مكان تخلصه من الجثة، كما تم ضبط أداة الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.