روسيا تطلب من ألمانيا مزيدًا من المعلومات بشأن نافالني

أرسل المدعي العام الروسي طلبا جديدا إلى القضاء الألماني، من أجل الحصول على معلومات بشأن تسميم زعيم المعارضة الروسي، سيرجي نافالني، الذي اعتقل في مطار موسكو الأسبوع الماضي لدى وصوله من ألمانيا.وأعلن المدعي العام الروسي اليوم الخميس، أن السلطات الألمانية رفضت أغلب الطلبات التي قدمها المحققون الروس، وأن نصوص المقابلات التي جرت مع نافالني وزوجته، لم يتم تضمينها.وجرى الحكم على نافالني، الذي عاد يوم الاحد الماضي من ألمانيا، حيث كان يتعافى من محاولة اغتياله باستخدام غاز أعصاب من مجموعة "نوفيتشوك"، بالسجن قيد المحاكمة لمدة 30 يوما، وذلك في جلسة عاجلة عقدت يوم الاثنين الماضي.