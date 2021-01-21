الجامعة العربية تدين بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أدانت جامعة الدول العربية، بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة رفضها لكافة المشاريع الاستيطانية وأنها كما الاحتلال إلى زوال.وقال السفير الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح له اليوم الخميس، إن سلطات الإحتلال الإسرائيلي تواصل إمعانها في الاستهانة بالقانون وقرارات الشرعية الدولية وتحديها لإرادة المجتمع الدولي بتوسيع وتسريع تنفيذ مشاريعها وخططها الاستيطانية في الأسابيع الأخيرة والتي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، بالرغم من الإدانات والرفض الدولي الواسع النطاق للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي المكثف في الأرض الفلسطينية في هذه الآونة ومطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري النهائي لهذه المشاريع، وما تمثله من عدوان سافر على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاك جسيم للقانون وقرارات الشرعية الدولية وتهديد جدي بالغ الخطورة لحل الدولتين وفرص تحقيق السلام.ودعا "أبو علي"، المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوضع حد حاسم لسرطان الاستيطان، وتحرك دولي حازم يطبق الشرعية ويوفر الحماية ويضمن المساءلة الدولية لسلطات الإحتلال الإسرائيلي بمسار عملي يفضي إلى تفكيك وإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بتقرير المصير في دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لقرارات الشرعية الدولية وتجسيدا لإرادة المجتمع الدولي، وما يتطلع إليه في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة.وأكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تضرب عرض الحائط بهذه المواقف الدولية وتعلن عن مشاريع إضافية أكثر خطورة كما أعلنت بالأمس عن بناء 2500 وحدة جديدة في الساعات الأخيرة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنصرفة واستقبال الإدارة الامريكية الجديدة، مشددا على أن هذه الانتهاكات تستوجب بلورة موقف دولي حاسم يردع الاحتلال ويضع حدا فوريا لوقف المشاريع الاستيطانية وتأكيد إزالة المستوطنات الاستعمارية ووضع قرار مجلس الأمن رقم 2334 وجميع قراراته ذات الصلة موضع التنفيذ.