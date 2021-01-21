ارتفاع عدد ضحايا انفجار بغداد إلى 100 جريح و35 قتيلا

ارتفع عدد قتلى تفجيري بغداد إلى 35 قتيلا ونحو 100 جريح، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية اليوم الخميس.يأتي هذا فيما أدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بأشد العبارات التفجيرين الانتحاريين المزدوجين اللذين ضربا وسط العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم في منطقة الباب الشرقي، ما أدى إلى سقوط العشرات من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح، معربا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان، بأن هذا التفجير الإرهابي هو عمل مشين يأتي في توقيت هام لاشك أنه يستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية وتقويض الجهود الدؤوبة التي تقوم بها الحكومة العراقية لاستعادة عافية العراق الأمنية وتلاحمه الوطني وترسيخ سيادته وتحقيق الإصلاح الاقتصادي المأمول.وأكد المصدر على دعم الجامعة العربية المستمر للحكومة العراقية في كافة الإجراءات التي تتخذها لتعزيز الأمن والاستقرار وتضامنها معه في كل ما من شأنه أن يسهم في تجاوز التحديات الراهنة، بما في ذلك القضاء على البؤر الإرهابية التي تهدد أمن العراق والمنطقة ككل.