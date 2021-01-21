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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

«البحوث الإسلامية» يوضح الصلاة المستحبة في زمن كورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 01:15 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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رد مجمع البحوث الإسلامية، على سؤال حول صلاة التسابيح عبر الصفحة الرسمية بموقع «فيسبوك»، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد، ورغبة الناس في التضرع والتقرب إلى الله.

وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن جمهور الفقهاء يرون استحباب صلاة التسابيح لكثرة الروايات الواردة فيها.

وفيما يخص كيفية صلاتها وفضلها، أشارت إلى أنه ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: «يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال، إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته، وأن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة قلت وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة».

وتابع المجمع «ثم تركع فتقول وأنت راكع عشرا، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا، ثم تسجد فتقولها عشرا، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا، ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا، فذلك خمسة وسبعون في كل ركعة تفعل في أربع ركعات، وإن استطعت أن تصليها في كل يوم فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة».

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