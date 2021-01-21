أب يذبح ابنه.. جرائم قاسية ارتكبتها الأسر ضد أطفالها خلال أسبوع

• مقتل طفل علي يد والدة بـ٦ أكتوبر

• مقتل طفلة علي يد زوجة والدها

• مصرع طفل ذبحا علي يد والده بالمنصورة

شهد الأسبوع الجاري عدة جرائم بشعة في كافة المحافظات ولكن كان أبشع تلك الجرائم هي قتل الأطفال دون ذنب ومن أقرب المقربين منهم.نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، الثلاثاء الماضي، في ضبط عامل تعدي على طفله بالضرب حتى الموت في منطقة أكتوبر.تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغَا يفيد مصرع طفل نتيجة الاعتداء عليه بالضرب، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، تعرض للضرب على يد والده، بسبب شقاوته.تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بالواقعة، وبرر فعلته أنه كان يقسو عليه في المعاملة لأنه أسقط أسطوانة غاز فأصابته بجرح في وجهه، فكان يؤدبه حتى يصبح رجل وحتى لا يؤذي نفسه.تحُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.لقيت طفلة مصرعها دون رحمة علي يد زوجة والدها التي استغلت ضعفها وقلة حيلتها لتتخلص من حياتها بزعم تربيتها بشكل جيد.وكانت البداية عندما استقبل مستشفى الشيخ زايد الطفلة المجني عليها مصابة بإصابات مختلفة في أنحاء جسدها فشك الأطباء فيها، خاصة أن السيدة التي أحضرتها تركتها جثة هامدة واختفت تماما.تفاصيل الجريمة تم الكشف عنها عندما تلقى اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من مستشفى الشيخ زايد بوصول طفلة مصابة بآثار تعذيب وضرب في أنحاء متفرقة من الجسد وتبين وفاتها.وانتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ، وتبين أن الطفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات وأن زوجة والدها وراء قتلها، حيث اعتادت ضربها وتعذيبها ما أدى إلى وفاتها فقامت بنقلها إلى المستشفى وتركت جثتها وفرت هاربة.وشكل اللواء محمد عبد التوب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لضبط المتهمة ووالد الطفلة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.تمكنت مباحث مركز شرطة المنصورة بالدقهلية من كشف لغز العثور على طفل مذبوح بعد يوم من اختفائه، حيث تبين أن والده هو من قام بذبحه باستخدام قطر طبى وبضبطه ادعى أن اينه يعانى من كهرباء زائدة على المخ وأنه ذبحه ليرحمه من معاناته.حيث ورد إخطارا لمديرية أمن الدقهلية من مركز شرطة المنصورة يفيد بعثور أهالي قرية ديبو عوام التابعة للمركز على جثة طفل مذبوح ملقى على كوبرى القرية.وبانتقال ضباط المباحث برئاسة المقدم أحمد توفيق رئيس المباحث إلى مكان البلاغ تبين أن الجثة لطفل يدعى أدهم محمود عبدالعظيم ١٤ عاما من قرية طناح التابعة للمركز وانه متغيب منذ يوم واسرته يبحثون عنه.فيما تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي على ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة امرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وسرعة كشف ملابساتها وضبط الجاني.وبتشكيل فريق بحث تبين من تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة محل سكن الطفل تبين أن آخر من تواجد معه الطفل هو والده الذى يعمل في تسويق العقارات وبضبطه ومواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وقيامه بذبح ابنه باستخدام قطر طبى، مضيفا أن نجله مريض حيث يعانى من كهرباء زائدة على المخ فأراد أن يريحه من مرضه فتوجه الى احد الصيدليات وقام بشراء قطر طبى واصطحب نجله وقام بذبحه إلى لأن فارق الحياة.وبإرشاده تم العثور على حذاء الطفل بالأراضي الزراعية كذلك القطر الطبي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.