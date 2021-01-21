النيابة العامة تستكمل التحقيقات في «تعرية أب لطفلته»

تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة قيام أب بتعرية ابنته الرضيعة والشروع في قتلها وتعريض حياتها للخطر، بعد حبسه 4 أيام تمهيدا لمحاكمته.واعترف المتهم بمحاولة قتل المجني عليها وتعريض حياتها للخطر، لما بينه وبين زوجته ووالدها من نزاع رغبةً منه في تهديدهما، وبمواجهته بالمقطع المتداول أقرَّ بصحة ظهوره فيه.كانت رصدت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداولَ مقطعٍ مرئيٍّ بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المتهم يخلع عن رضيعةٍ ملابسها ومهددا بحرقها.وانتقلت النيابة العامة إلى محل الواقعة لمعاينته، وسألت والدة المجني عليها فشهدت بسبق نشوب نزاع بينها وبين زوجها المتهم، ثم في يوم الواقعة حدثت مشادَّة بينه وبين والدها أُبلغت الشرطة بها، فأخذ المتهمُ الرضيعةَ وخلع عنها ملابسها في الطريق العام، فصورته الشاهدة أثناء ذلك ونشرت التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي لإغاثة نجلتها، وقد أدلى والد الشاهدة وآخرون من الجيران بمضمون شهادتها في التحقيقات، وتبينت النيابة العامة بمناظرة المجني عليها تمزُّقَ ملابسها الظاهرة بالمقطع المشار إليه.