برلماني يتقدم بطلب إحاطة لتثبيت العاملين المؤقتين بالتعليم

تقدم النائب الوفدى الصحفي محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزراء المالية والتربية والتعليم، بشأن عمال الخدمات المعاونة بالتربية والتعليم الذين تم التعاقد معهم وإلحاقهم على بند الصناديق الخاصة، وتم تقسيمهم إلى دفعتين دفعة أولى 1634، والدفعة الثانية 1101 بعدد إجمالي 1735، ويعانى العمال من عدم تقاضى رواتبهم من 6 أشهر بما يؤثر على حياتهم المعيشية والاقتصادية.وطالب داود بضرورة نقل العاملين المؤقتين على بند الموازنة العامة، لأنهم يعانون من وجودهم على بند الصناديق الخاصة، وعدم حصولهم على المكافآت والحقوق.كما نوه في طلب الإحاطة إلى أن المتعاقدين بالتربية والتعليم دفعة أولى وثانية والعائدين من الانقطاع من حملة المؤهلات المتوسطة والفوق متوسطة، وما يزيد عن 3000 إداري لم يتم تعيينهم أيضا على الموازنة العامة للدولة، فقد تم إرسال مصوغات تعيينهم للتنظيم والإدارة ووزارة المالية للمراجعة وحتى تاريخه لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأنهم.