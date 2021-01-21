زيدان: مراكز الشباب تفقد الدور الخاص بالتوعية والتثقيف

قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن مراكز الشباب تفقد الدور الخاص بالتوعية والتثقيف والدور المجتمعي.وتساءل النائب عن خطة الوزارة بتحويل مراكز الشباب كمراكز للخدمة المجتمعية وكذلك للطرح الاستثماري.وكشف النائب عن غياب الرقابة من قبل الوزارة على مراكز الشباب ومجالس إدارتها في ظل تدهور المنظومة الشبابية، وتساءل ماذا فعلت الوزارة في ملف المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي.