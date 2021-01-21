الإمارات تسجل 3529 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، الكشف عن 3529 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، حيث أجرت 163285 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 267258 حالة منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 4 حالات وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا؛ ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 766 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 3901 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض؛ ليصل إجمالي حالات التعافي 239322 حالة.