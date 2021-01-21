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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«أبوالعينين» يطالب بوضع استراتيجية جديدة تروج للاستثمار الرياضي

الخميس 21/يناير/2021 - 01:05 م
أبوالعينين
أبوالعينين
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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طالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بضرورة وضع استراتيجية جديدة تروج للاستثمار الرياضي، مشيرا إلى أن مصر دولة شابة ولدينا كل المقومات لكي نقدم للعالم أمثال محمد صلاح وغيره.

وأشار في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، أثناء الاستماع لبيان وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، إلى أن البرازيل تصدر 1200 لاعب على مستوى العالم قائلا: "واحنا كل اللي عندنا 3 ولا 4".

وشدد وكيل مجلس النواب، على أهمية أن يكون هناك سياسة ترويجية للنشاط الرياضي والاستثمار الحقيقي في هذا المجال لنكون على خريطة الاستثمار العالمي.

وقال: القضية الآن هي قضية فكر، وعلينا التفكير في كيفية تخفيف العبء عن الدولة، لاسيما في ظل المشكلات في توفير الإمكانيات للشباب في القطاع الرياضة.

وتابع محمد أبو العينين: علينا أن نستثمر في كل أسرة مصرية لأن يكون لديها بطل في الرياضة.

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