برلماني يطالب بإنشاء هيئة خاصة للأبنية الرياضية

طالب النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب، بأن تكون هناك هيئة خاصة للأبنية الرياضية، من أجل الإسراع في عملية الاستثمار الرياضي وضخ أموال جديدة في هذا المجال.وقال النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس إن إنشاء هيئة الأبنية الرياضية لن يكون إلا بعمل تعديل تشريعي لقانون الرياضة وطالب بسرعة تعديل القانون.